Медики Подмосковья подали более 13 тысяч заявок на компенсацию аренды жилья
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Более 13 тысяч заявлений на получение выплаты на аренду жилья подали медработники Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Выплату предоставляют врачам и медикам среднего звена, работающим в государственных больницах и поликлиниках области на полную ставку.
«Для отправки заявления нужно авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья и заполнить соответствующую форму. При этом расчётный счёт для перевода выплаты вводить не требуется: достаточно указать номер зарплатной карты «МИР». А подключённый к услуге «умный сервис» проверит его корректность и сразу укажет, если заявитель допустил ошибку», — говорится в сообщении.Сумма выплаты на аренду жилья составляет от 20 до 30 тысяч рублей — в зависимости от округа, в котором работает медик. А семьям, в которых медработниками являются оба супруга, начисляют от 30 до 45 тысяч рублей.