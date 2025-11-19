Медики Подмосковья подали более 13 тысяч заявок на компенсацию аренды жилья

19 ноября 2025, 11:38

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 13 тысяч заявлений на получение выплаты на аренду жилья подали медработники Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Выплату предоставляют врачам и медикам среднего звена, работающим в государственных больницах и поликлиниках области на полную ставку.





«Для отправки заявления нужно авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья и заполнить соответствующую форму. При этом расчётный счёт для перевода выплаты вводить не требуется: достаточно указать номер зарплатной карты «МИР». А подключённый к услуге «умный сервис» проверит его корректность и сразу укажет, если заявитель допустил ошибку», — говорится в сообщении.