В Химках построят паркинг на 300 машино-мест
Семиэтажный паркинг на 300 машин построят на территории жилого комплекса «1-й Химкинский» рядом с автодорогой М-11 «Нева» — Свистуха. Проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
В здании, помимо паркинга, будет эксплуатируемая крыша: там устроят открытую автостоянку.
«Общая площадь паркинга составит 9 150 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены помещения торгового назначения и сервисного обслуживания», — отметила министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Фасад здания выполнят в стиле традиционного орнамента «лемех городчатый», который используется на Русском Севере в украшении храмов и теремов. «Осовременят» этот орнамент материалы фасада — стекло и металл.