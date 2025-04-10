Медики Подмосковья подали более 4 тыс. онлайн-заявок на компенсацию аренды жилья

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Более 4 тысяч заявлений на получение компенсации за аренду жилья подали медики Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга по оформлению выплаты размещена на портале в разделе «Соцподдержка», подразделе «Субсидии и компенсации». Выплаты за аренду жилья положены медицинским специалистам со средним и высшим образованием, работающим не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя или членов его семьи не должно быть своей жилой недвижимости в территории Московской области», — отмечается в сообщении.Размер выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей — в зависимости от округа, в котором работает медик. Если на субсидию претендуют оба супруга, сумма компенсации на семью составляет 30-45 тысяч рублей.
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