В 12 округах Подмосковья починили светофоры

13 мая 2026, 14:31

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в 12 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Светофоры привели в порядок как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте работу светофоров восстановили на Салтыковском путепроводе в Балашихе, на улице Барыкина в Люберцах, на улицах Московская и Парковая в Долгопрудном, на улице Профессиональная в Дмитрове, на Большой Серпуховской улице в Подольске, на улице Репниковская в Чехове, на улице Дугина в Жуковском и на улице Ленина в Лобне», — говорится в сообщении.