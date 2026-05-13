В 12 округах Подмосковья починили светофоры
Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в 12 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Светофоры привели в порядок как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте работу светофоров восстановили на Салтыковском путепроводе в Балашихе, на улице Барыкина в Люберцах, на улицах Московская и Парковая в Долгопрудном, на улице Профессиональная в Дмитрове, на Большой Серпуховской улице в Подольске, на улице Репниковская в Чехове, на улице Дугина в Жуковском и на улице Ленина в Лобне», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры починили на седьмом километре Пятницкого шоссе в округе Красногорск, на 89-м километре Каширского шоссе в округе Ступино, на Володарском шоссе в посёлке Молоково Ленинского округа и на улице Урицкого в посёлке Уваровка под Можайском.