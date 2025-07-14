Медики подольской скорой помощи спасли малыша, проглотившего саморез
Сотрудники подмосковной скорой помощи спасла ребёнка, проглотившего саморез. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На Московскую областную станцию скорой помощи поступил вызов. Трёхлетний мальчик подавился саморезом и не может дышать. К нему немедленно направили подольскую бригаду «скорой».
«На месте вызова врач увидела посиневшего мальчика, который уже почти не дышал. С помощью приёма Геймлиха медик прижала ребёнка к себе и сделала несколько резких нажатий на живот. После двух попыток изо рта ребёнка вылетел металлический саморез, и он сделал глубокий вдох», – рассказал заведующий Подольской подстанцией Московской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Мохнюк.Когда состояние маленького пациента стабилизировалось, специалисты ещё раз осмотрели его. Они успокоили маму и объяснили, как действовать в подобных ситуациях.
«Прием Геймлиха – это быстрая процедура оказания первой помощи при удушье из-за блокировки верхних дыхательных путей инородным телом –пищевыми продуктами, игрушками или мелкими деталями. Дополнительно при необходимости можно использовать толчки в грудную клетку и хлопки по спине», – объяснил Мохнюк.Как напомнили в Минздраве региона, чтобы снизить вероятность ситуаций, в когда ребёнок может подавиться, родители должны держать все мелкие предметы вне его досягаемости. Нужно также выбирать безопасные игрушки по возрасту малыша.