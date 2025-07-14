Медики подольской скорой помощи спасли малыша, проглотившего саморез

14 июля 2025, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сотрудники подмосковной скорой помощи спасла ребёнка, проглотившего саморез. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





На Московскую областную станцию скорой помощи поступил вызов. Трёхлетний мальчик подавился саморезом и не может дышать. К нему немедленно направили подольскую бригаду «скорой».

«На месте вызова врач увидела посиневшего мальчика, который уже почти не дышал. С помощью приёма Геймлиха медик прижала ребёнка к себе и сделала несколько резких нажатий на живот. После двух попыток изо рта ребёнка вылетел металлический саморез, и он сделал глубокий вдох», – рассказал заведующий Подольской подстанцией Московской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Мохнюк.

«Прием Геймлиха – это быстрая процедура оказания первой помощи при удушье из-за блокировки верхних дыхательных путей инородным телом –пищевыми продуктами, игрушками или мелкими деталями. Дополнительно при необходимости можно использовать толчки в грудную клетку и хлопки по спине», – объяснил Мохнюк.