Выявляемость онкозаболеваний на первой стадии выросла в Подмосковье на 3,2%

14 июля 2025, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области стали чаще выявлять онкологические заболевания на первой стадии. В начале года этот показатель составлял 45,8%, а сейчас вырос до 49%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Речь идёт о новообразованиях визуальной локализации – опухолях полости рта, груди, кожи, прямой кишки, шейки матки и других. Регулярная диагностика позволяет обнаружить онкологические процессы на первой стадии.

«В Подмосковье действует развитая сесть из 25 центров амбулаторной онкологической помощи, где постоянно проходят дни открытых дверей, когда желающие могут пройти диагностику без записи. Для пациенток старше 40 лет доступна самостоятельная запись на маммографию. Также продолжаем оснащать больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием, что делает диагностику качественнее и доступнее. Благодаря этому, выявляемость онкологии на первой стадии выросла на 3,2% с начала года», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.