Медицинскую помощь в КДЦ «Ромашка» с момента открытия получили 2000 человек

09 октября 2025, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

За полтора месяца работы клинико-диагностического центра «Ромашка» медицинскую помощь там получили более 2000 пациентов. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В медучреждении принимают специалисты по 40 направлениям для взрослых и детей. Самым большим спросом у пациентов пользуются консультации терапевта, детского невролога, кардиолога и детского офтальмолога.

«В центре также организованы консультации детских онкологов, что важно для раннего выявления и профилактики серьёзных заболеваний. Наша команда продолжает развивать диагностические и амбулаторные направления, чтобы обеспечить каждому пациенту быструю, качественную и комфортную медицинскую помощь», – заявил заведующий клинико-диагностическим центром «Ромашка» Илья Сотников.