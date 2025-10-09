Медицинскую помощь в КДЦ «Ромашка» с момента открытия получили 2000 человек
За полтора месяца работы клинико-диагностического центра «Ромашка» медицинскую помощь там получили более 2000 пациентов. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждении принимают специалисты по 40 направлениям для взрослых и детей. Самым большим спросом у пациентов пользуются консультации терапевта, детского невролога, кардиолога и детского офтальмолога.
«В центре также организованы консультации детских онкологов, что важно для раннего выявления и профилактики серьёзных заболеваний. Наша команда продолжает развивать диагностические и амбулаторные направления, чтобы обеспечить каждому пациенту быструю, качественную и комфортную медицинскую помощь», – заявил заведующий клинико-диагностическим центром «Ромашка» Илья Сотников.Центр расположен по адресу: село Ромашково, Рублёвский проезд, д. 41. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.