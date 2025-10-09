Молодым мамам региона вручили более 25 000 наборов «Я родился в Подмосковье!»
В Московской области с 2019 года родители новорождённых могут выбрать: получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». С начала действия программы в области выдали уже более 25 000 таких наборов, сообщили в региональном Минздраве.
Подарочный набор включает более 50 необходимых вещей для мамы и малыша — одежду, подгузники, средства гигиены и другие полезные предметы. Такая поддержка помогает молодым родителям сосредоточиться на уходе за ребёнком, не тратя время на поиски нужных покупок.
С начала этого года в Подмосковье выдали свыше 3300 таких наборов. Получить подарок могут граждане России, чей ребёнок родился в одном из медучреждений региона и зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе. При рождении двойни или тройни набор предоставляют на каждого ребёнка.
Родители также могут выбрать денежную выплату вместо подарка — оформить заявление можно прямо в роддоме, одновременно с получением первых документов малыша.
Подробнее о программе можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье», а еще — на горячей линии по номеру 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный, ежедневно с 8:00 до 20:00.
Читайте также: