Молодым мамам региона вручили более 25 000 наборов «Я родился в Подмосковье!»

09 октября 2025, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области с 2019 года родители новорождённых могут выбрать: получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». С начала действия программы в области выдали уже более 25 000 таких наборов, сообщили в региональном Минздраве.