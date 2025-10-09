В Сергиево-Посадской больнице извлекли металлическую проволоку из глаза пациента

09 октября 2025, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли зрение мужчине, получившему серьёзную травму глаза. 36-летний пациент поступил в офтальмологическое отделение с кусочком металлической проволоки в передней камере глаза. Накануне он работал с болгаркой, и осколок металла отлетел, повредив роговицу, хрусталик и радужку, сообщили в подмосковном Минздраве.





После операции мужчина быстро пошёл на поправку, и его уже выписали домой.





«Инородное тело мы удалили сразу же. И спустя несколько дней сделали операцию по поводу травматической набухающей катаракты… Имплантировали хрусталик и получили зрение на следующий день — 80%», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Анастасия Натарова.