В Сергиево-Посадской больнице извлекли металлическую проволоку из глаза пациента
В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли зрение мужчине, получившему серьёзную травму глаза. 36-летний пациент поступил в офтальмологическое отделение с кусочком металлической проволоки в передней камере глаза. Накануне он работал с болгаркой, и осколок металла отлетел, повредив роговицу, хрусталик и радужку, сообщили в подмосковном Минздраве.
После операции мужчина быстро пошёл на поправку, и его уже выписали домой.
«Инородное тело мы удалили сразу же. И спустя несколько дней сделали операцию по поводу травматической набухающей катаракты… Имплантировали хрусталик и получили зрение на следующий день — 80%», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Анастасия Натарова.
Медики напомнили, что при работе с инструментами важно соблюдать меры предосторожности и использовать специальную экипировку. Если травма всё же произошла, обратиться к врачу необходимо как можно скорее — своевременная помощь помогает сохранитьздоровье.