Подмосковные врачи удалили с головы 90-летней женщины огромную кисту
Кисту-атерому, росшую на голове 90-летней пациентки в течение 30 лет, удалили врачи в дневном стационаре Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Атерома — это кистозное новообразование, которое возникает из-за закупорки сальной железы. Атерома может привести к воспалениям, нагноениям и даже способна переродиться в раковую опухоль.
«Зачастую увеличение размеров атеромы причиняет пациенту выраженный дискомфорт. В данном случае атерома выросла у женщины прямо на голове, чем доставляла немалые страдания. К счастью, наши врачи смогли объяснить пациентке возможные риски, и она согласилась на операцию», — сказала хирург Наро-Фоминской больницы Вера Заречина.Она добавила, что крупную кисту удалось удалить за одну операцию и без натяжения тканей, благодаря чему удалось обеспечить оптимальный косметический эффект и быстрое заживление.
Сейчас пациентку уже выписали. Она сожалеет только о том, что долго не решалась на лечение.