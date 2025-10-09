Подмосковные врачи удалили с головы 90-летней женщины огромную кисту

09 октября 2025, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кисту-атерому, росшую на голове 90-летней пациентки в течение 30 лет, удалили врачи в дневном стационаре Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Атерома — это кистозное новообразование, которое возникает из-за закупорки сальной железы. Атерома может привести к воспалениям, нагноениям и даже способна переродиться в раковую опухоль.





«Зачастую увеличение размеров атеромы причиняет пациенту выраженный дискомфорт. В данном случае атерома выросла у женщины прямо на голове, чем доставляла немалые страдания. К счастью, наши врачи смогли объяснить пациентке возможные риски, и она согласилась на операцию», — сказала хирург Наро-Фоминской больницы Вера Заречина.