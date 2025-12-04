Воробьёв объяснил, почему в Подмосковье запретили «наливайки» с выходом во двор
Несовершеннолетний не должен видеть так называемые «наливайки» рядом со школой или во дворах жилых домов. Алкогольные магазины на пути следования совершеннолетнего отрицательно сказываются на его мировоззрении. Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Как напомнил глава региона, с 1 сентября этого года в Подмосковье начал действовать закон, согласно которому заведение, где можно выпить или купить алкоголь, не должно иметь выхода во двор жилого дома.
«Ни ребёнок, ни взрослый не должны видеть у себя во дворе эти «наливайки». Алкогольные магазины на пути следования ребёнка – это плохо. Мы закрываем эти никому не нужные заведения и новые лицензии не выдаём. А те, что ещё имеют лицензии, не смогут их продлить», – сказал губернатор.Воробьёв добавил, что спиртным нельзя торговать на расстоянии 100 метров от любого образовательного учреждения.