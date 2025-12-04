Воробьёв объяснил, почему в Подмосковье запретили «наливайки» с выходом во двор

04 декабря 2025, 18:10

оригинал Фото: Istock / Tero Vesalainen

Несовершеннолетний не должен видеть так называемые «наливайки» рядом со школой или во дворах жилых домов. Алкогольные магазины на пути следования совершеннолетнего отрицательно сказываются на его мировоззрении. Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Как напомнил глава региона, с 1 сентября этого года в Подмосковье начал действовать закон, согласно которому заведение, где можно выпить или купить алкоголь, не должно иметь выхода во двор жилого дома.

«Ни ребёнок, ни взрослый не должны видеть у себя во дворе эти «наливайки». Алкогольные магазины на пути следования ребёнка – это плохо. Мы закрываем эти никому не нужные заведения и новые лицензии не выдаём. А те, что ещё имеют лицензии, не смогут их продлить», – сказал губернатор.