В Подмосковье проходит форум по профилактике социального сиротства
В Московской области 3–4 декабря проходит IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». На площадке собрались более 500 специалистов — представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, НКО, детские омбудсмены, эксперты и практики. Ещё свыше 3 тысяч человек подключились к работе онлайн.
В письменном обращении к участникам заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что борьба с социальным сиротством требует системного подхода и консолидации усилий общества и государства. По его словам, по поручению президента Владимира Путина была создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми.
Открывая форум, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова напомнила, что именно в Подмосковье в 2022 году состоялось первое мероприятие такого формата — тогда были сформулированы ключевые направления дальнейшей работы.
«Хочу выразить особую признательность за содействие в организации нашего форума губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству региона, Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АНО "Центр развития социальных проектов"», — отметила она.Львова-Белова подчеркнула, что именно в 2022 году стартовал проект «Ноль–четыре», реализованный в 14 пилотных регионах. Тогда начали перепрофилировать дома ребёнка, формировать межведомственные команды, запускать службы «Дети в семье», клубы «Устойчивая семья» и системы супервизорской поддержки. В результате число детей, постоянно находящихся в учреждениях, сократилось на 35%, а к ноябрю 2025 года снижение достигло 40,9%.
Проект завершится в этом году, но его опыт уже масштабирован в рамках инициативы «Вызов». Внедрены модели НКО-оператора и «семейной кубышки».