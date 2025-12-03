В Подмосковье проходит форум по профилактике социального сиротства

03 декабря 2025, 15:15

Фото: Д. Бархатов

В Московской области 3–4 декабря проходит IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». На площадке собрались более 500 специалистов — представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, НКО, детские омбудсмены, эксперты и практики. Ещё свыше 3 тысяч человек подключились к работе онлайн.





В письменном обращении к участникам заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что борьба с социальным сиротством требует системного подхода и консолидации усилий общества и государства. По его словам, по поручению президента Владимира Путина была создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми.



Открывая форум, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова напомнила, что именно в Подмосковье в 2022 году состоялось первое мероприятие такого формата — тогда были сформулированы ключевые направления дальнейшей работы.



«Хочу выразить особую признательность за содействие в организации нашего форума губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству региона, Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АНО "Центр развития социальных проектов"», — отметила она.