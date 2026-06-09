Движение Первых объявило о финале конкурса проектов для подмосковной молодежи
Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» уведомило о старте финального этапа конкурса лучших проектов для детей и молодых людей. В соревновании приняли участие 345 команд первичных отделений региона, 26 из которых одержали победу.
Общий призовой фонд для победителей из Подмосковья составил 6,3 млн рублей. Чтобы помочь образовательным учреждениям правильно оформить документы на получение выплат, организаторы проведут два специализированных вебинара.
8 июня 2026 года в 11:00 — для организаций, не относящихся к казенным учреждениям. Доступ по ссылке. 9 июня 2026 года в 11:00 — для казенных учреждений.
Ранее стартовал приём заявок на конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России». Подробности в нашем материале.
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