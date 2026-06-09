На строительстве многопрофильной больницы в Балашихе начались отделочные работы
Многопрофильную больницу, которая станет самым крупным медучреждением Московской области, строят в Балашихе. Сейчас рабочие закончили возведение корпусов и приступили к отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Это будет огромная современная больница более чем на 1100 коек. Здесь всё функционально: максимум операционных и самого передового оборудования. (…) Медучреждение станет базовым для всего юго-востока и востока Московской области. Благодаря новым трассам — М-12 и ЮЛА — оно будет доступно жителям Люберец, Орехово-Зуевского, Богородского, Ленинского и других округов. Стройка идёт хорошо, видим отличную организацию», — сказал Андрей Воробьёв.К строительству приступили весной 2024 года. В настоящее время готовность объекта составляет 46%. Завершить работы и сдать больницу в эксплуатацию должны в 2028 году.