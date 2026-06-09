Медучреждения Подмосковья получили около 100 единиц неонатального оборудования

09 июня 2026, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 100 единиц медицинского оборудования для неонатальных отделений получили родильные дома и перинатальные центры Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В список вошли аппараты УЗИ и ИВЛ для новорождённых, инкубаторы, фетальные мониторы, открытые реанимационные системы и пр.





«С начала 2026 года мы поставили в перинатальные центры, роддома и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 95 единиц неонатального оборудования на общую сумму более 211 миллионов рублей. Всего в этом году планируется поставить 311 единиц такой техники общей стоимостью почти полмиллиарда рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.