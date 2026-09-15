Медицинскую реабилитацию прошли с начала года более 70 тысяч жителей Подмосковья

15 сентября 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 70 тысяч взрослых жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых болезней и травм в медучреждениях региона с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Реабилитация предусмотрена, в частности, для пациентов, восстанавливающихся после инфарктов, инсультов и операций, а также для людей с нарушениями работы костно-мышечной и нервной систем.





«Программа восстановления подбирается для каждого пациента индивидуально. Туда может входить физиотерапия, физкультура, занятия на тренажёрах с биологической обратной связью и многое другое», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.