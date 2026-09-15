В серпуховской школе №1 открыли отремонтированный бассейн
В школе №1 в Серпухове отремонтировали бассейн, построенный 30 лет назад. Работы провели в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Бассейн является главной тренировочной площадкой спортшколы «Русский медведь» и местом проведения крупных региональных соревнований.
«Обновленный бассейн очень хорош, особенно для тренировок «подводников», для плавания в ластах. Глубина приличная и можно прыгать с двух сторон. Сейчас у нас тренируются два мастера спорта — Ульяна Батайкина и Богдан Краморов. Мы будем подавать документы на их включение в сборную России», — рассказала тренер по подводному спорту Марина Калошина.В ходе ремонта в бассейне заменили инженерные коммуникации, обновили служебные помещения и душевые, установили новые фильтры, насосы, ультрафиолетовые лампы для обеззараживания и щит управления химическим составом воды.
Всего в Московской области по Народной программе «Единой России» за последние пять лет модернизировали более 500 стадионов. А в текущем году ведётся реконструкция и строительство 54 спортобъектов.