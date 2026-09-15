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В Ивантеевке построили шестиэтажный паркинг на 300 машин

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Шестиэтажный паркинг с 300 машино-местами построили в составе жилого комплекса «Западная Ивантеевка» в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Общая площадь паркинга составляет более 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже располагаются коммерческие помещения. На въезде установлен автоматический шлагбаум», — говорится в сообщении.
В состав ЖК «Ивантеевка» входят четыре жилых дома высотой от 16 до 25 этажей. Проектом также предусматриваются три паркинга на 1 222 машины и детский сад, который сможет принять 280 воспитанников.

Объекты социальной инфраструктуры застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.
Лев Каштанов

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