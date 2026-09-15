Достижения.рф

В округе Подольск спасли заблудившегося в лесу пенсионера

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожилому мужчине, который плохо себя почувствовал во время прогулки по лесу и потерял ориентиры, помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.



Инцидент произошёл в округе Подольск. Когда мужчина понял, что сбился с дороги, он позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«Звонок поступил в 19:01. На место немедленно выехали спасатели. К ним присоединились добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Поиски продолжались несколько часов и благополучно завершились около полуночи», — говорится в сообщении.
Когда мужчину нашли, он чувствовал себя удовлетворительно и от медицинской помощи отказался.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы не дали грабителю вынести сейф из частного дома в Подмосковье.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0