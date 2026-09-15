В округе Подольск спасли заблудившегося в лесу пенсионера

15 сентября 2026, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожилому мужчине, который плохо себя почувствовал во время прогулки по лесу и потерял ориентиры, помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Инцидент произошёл в округе Подольск. Когда мужчина понял, что сбился с дороги, он позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«Звонок поступил в 19:01. На место немедленно выехали спасатели. К ним присоединились добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Поиски продолжались несколько часов и благополучно завершились около полуночи», — говорится в сообщении.