Медицинскую реабилитацию прошли за полгода около 70 тыс. жителей Подмосковья

12 августа 2026, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 70 тысяч жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых болезней и травм за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Реабилитация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Этот вид помощи оказывают как в больницах, так и в поликлиниках.





«Курс реабилитации положен пациентам после операций, инфарктов, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарат и органов. В каждом случае составляется индивидуальная программа занятий», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.