Медицинскую реабилитацию с начала года прошли около 7 тыс. жителей Подмосковья

Сливочное масло содержит такие витамины, как А, C, Е, D и К. Вместе с высоким содержанием кальция и минералами они благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей и работу желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Там посоветовали, как выбрать нужное сливочное масло.