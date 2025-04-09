Медицинскую реабилитацию с начала года прошли около 7 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 7 тысяч жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых заболеваний за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С начала текущего года реабилитацию в больницах Московской области прошли почти 7 тысяч человек, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе работает 19 реабилитационных отделений, они оснащены современной медицинской техникой, включая экзоскелеты», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Реабилитация пациентов проводится после различных травм, инфарктов и инсультов, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, патологиях нервной системы и дыхательных органов. Реабилитация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, направление на неё должен дать лечащий врач.
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