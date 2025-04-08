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Подмосковные врачи спасли подростка с поражёнными из-за муковисцидоза лёгкими

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли жизнь подростка с практически полным поражением лёгких. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в НИКИ детства 14-летнего мальчика в тяжёлом состоянии. У него наблюдались дыхательная недостаточность, высокая температура и выраженная слабость. Подростка срочно направили в реанимацию.

Ранее пациент наблюдался в отделении муковисцидоза. Это редкое генетическое заболевание, при котором больше всего страдает дыхательная система. При обследовании врачи обнаружили признаки бактериального поражения лёгких, очаги которого были рассеяны по всей их ткани.
«На фоне муковисцидоза у мальчика развилась тяжёлая пневмония. Мы незамедлительно провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную и таргетную терапию. Сложность состояла в том, что у пациента была пересажена печень, а это значительно сужает выбор препаратов», – рассказал заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.
К спасению юного пациента подключились врачи отделения муковисцидоза, кардиологи и пульмонологи. При поддержке президентского фонда «Круг добра» удалось получить жизненно важный препарат для ребёнка.

Через три недели лечения в многопрофильном стационаре состояние мальчика значительно улучшилось. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем он продолжит наблюдаться у врачей отделения муковисцидоза НИКИ.

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Жителям посёлка Нахабино рассказали о наборе медиков в строящуюся поликлинику
08 апреля 2025, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Здравоохранение стало главной темой встречи первого замглавы городского округа Красногорск Натальи Тимошиной с жителями посёлка городского типа Нахабино. Разговор касался строящегося здания нового корпуса поликлиники №4, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посёлок растет, и новое здание поможет удовлетворить увеличивающийся спрос на медицинские услуги для взрослых и детей, повысить уровень диагностики и лечения. Как рассказала заведующая лечебным учреждением Людмила Батищева, пятиэтажное здание позволит разгрузить ныне действующее. После сдачи корпуса в эксплуатацию там можно будет разместить новое оборудование, создать комфортные условия для медперсонала и пациентов.

На встрече подняли также вопросы кадровой обеспеченности поликлиники и медпункта на Красноармейской улице.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Как рассказала Тимошина, кадровый состав поликлиники предполагается расширить за счёт привлечения молодых специалистов и профессионалов узкого профиля, чтобы в 2026 году, после сдачи нового корпуса в эксплуатацию, медучреждение работало с полной нагрузкой.

Обсуждались на встрече также вопросы благоустройстве общественных территорий и работы управляющих организаций.
«Как всегда, мы спросили обо всех проблемах, существующих в посёлке, отметили позитивные изменения и получили новые задачи, которые, безусловно, решим», – сказала Тимошина.
По договорённости с присутствовавшими на встрече подобные мероприятия решили проводить ежеквартально.

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#медики
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В Шатуре рассказали о производстве лучшего семенного картофеля
08 апреля 2025, 17:01

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Лучший семенной картофель производят в Шатуре, на предприятии «Агрофорвард». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На площади более 160 га выращивают суперэлитные и элитные сорта. Они отличаются хорошей устойчивостью к болезням и высокой урожайностью. Ежегодно предприятие выращивает от 10 до 12 сортов, которые подходят для разного климата. По мнению директора «Агрофорварда» Виктора Штайнепрайса, тройка лучших сортов картофеля для Подмосковья – «Алуе», «Аризона» и «Пикассо», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Как отметили в администрации, предприятие сотрудничает в основном с крупными хозяйствами. Они оставляют заказы на тот или иной сорт задолго до начала посевной кампании.

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#сельское хозяйство
#картофель
#предприятие
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Педагоги из Раменского прошли в Москве обучение вокалу у звёздных наставников
08 апреля 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Руководитель студии эстрадного вокала «Созвездие» Александр Шеховцов и возглавляющая ДК «Современник» Юлия Шамарина из Раменского приняли участие в работе VIII Всероссийского форума вокального искусства «Трансформация» Федерации педагогов вокального искусства в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В число спикеров форума вошли преподавательница кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры и искусства (МГИК) Этери Бериашвили, доцент МГИК, автор онлайн-курса «Грамотное пение на русском языке» Юлия Шегай, певица, преподавательница летней школы им. Гнесиных Ольга Олейникова и другие эксперты. Они проводили мастер-классы и делились методиками работы с вокалистами», — говорится в сообщении.
По итогам работы форума Юлия Шамарина и Александр Шеховцов получили сертификаты о прохождении практического и теоретического курса обучения, а также именные сертификаты от Этери Бериашвили.

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#педагоги
#культура
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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на турнире по прыжкам в воду
08 апреля 2025, 16:30

Виктория Казанцева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесла Виктория Казанцева: она показала лучшие результаты в прыжках с трамплина один и три метра, а также поднялась на высшую ступень пьедестала почёта вместе с напарницей из Санкт-Петербурга по итогу синхронных прыжков с трёхметрового трамплина», — говорится в сообщении.
Бронзовые медали в дисциплине «Синхронные прыжки с трамплина 3 м» завоевали выступавшие в паре представительницы Московской области Анастасия Степанова и Елизавета Леонова, в аналогичной дисциплине среди мужчин — Владислав Качанов и Илья Надеев, кроме того, Владислав Качанов стал третьим в мужских прыжках с трамплина 3 м.

Владислав Качанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Всего в турнире, который проходил в Рузе со 2 по 6 апреля, приняли участие 220 человек из одиннадцати российских регионов.

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#подмосковье
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Бесплатные путёвки в санатории получили уже более 4 тыс. подмосковных льготников
08 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Уже более 4 тысяч жителей Московской области, относящихся к различным льготным категориям, получили в текущем году бесплатные путёвки в санатории, эта мера поддержки распространяется на инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Путёвки получили с начала года свыше 4 тыс. льготников Подмосковья. Кто-то из них уже отдохнул, а кто-то только приехал в санаторий. Ежегодно в санаториях России по бесплатным путёвкам отдыхают более 30 тысяч жителей Московской области», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что путёвки полностью переведены в электронную форму: они поступают в личный кабинет на региональном портале госуслуг пользователя и так же «в цифре» отправляются в принимающий санаторий. Заявление на путёвке тоже подаётся на портале госуслуг Подмосковья.

Всего в Московской области в этом году закуплено уже свыше 25 тысяч путёвок для льготников на сумму более 900 миллионов рублей.

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