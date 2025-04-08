Подмосковные врачи спасли подростка с поражёнными из-за муковисцидоза лёгкими

Уже более 4 тысяч жителей Московской области, относящихся к различным льготным категориям, получили в текущем году бесплатные путёвки в санатории, эта мера поддержки распространяется на инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.