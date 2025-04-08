Подмосковные врачи спасли подростка с поражёнными из-за муковисцидоза лёгкими

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли жизнь подростка с практически полным поражением лёгких. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в НИКИ детства 14-летнего мальчика в тяжёлом состоянии. У него наблюдались дыхательная недостаточность, высокая температура и выраженная слабость. Подростка срочно направили в реанимацию.
Ранее пациент наблюдался в отделении муковисцидоза. Это редкое генетическое заболевание, при котором больше всего страдает дыхательная система. При обследовании врачи обнаружили признаки бактериального поражения лёгких, очаги которого были рассеяны по всей их ткани.
Через три недели лечения в многопрофильном стационаре состояние мальчика значительно улучшилось. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем он продолжит наблюдаться у врачей отделения муковисцидоза НИКИ.
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Ранее пациент наблюдался в отделении муковисцидоза. Это редкое генетическое заболевание, при котором больше всего страдает дыхательная система. При обследовании врачи обнаружили признаки бактериального поражения лёгких, очаги которого были рассеяны по всей их ткани.
«На фоне муковисцидоза у мальчика развилась тяжёлая пневмония. Мы незамедлительно провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную и таргетную терапию. Сложность состояла в том, что у пациента была пересажена печень, а это значительно сужает выбор препаратов», – рассказал заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.К спасению юного пациента подключились врачи отделения муковисцидоза, кардиологи и пульмонологи. При поддержке президентского фонда «Круг добра» удалось получить жизненно важный препарат для ребёнка.
Через три недели лечения в многопрофильном стационаре состояние мальчика значительно улучшилось. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем он продолжит наблюдаться у врачей отделения муковисцидоза НИКИ.
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Лора Луганская