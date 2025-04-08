Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье идёт на поправку в больнице

За I квартал этого года коммунальные службы Подмосковья восстановили окраску и облицовку более чем 900 фасадов многоквартирных домов. Работы проводили под надзором инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.