Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье идёт на поправку в больнице

Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье идёт на поправку в больнице

Фото: iStock / Caiaimage/Martin Barraud

Фото: iStock / Caiaimage/Martin Barraud

Оригинал
Мужчина, подвергшийся нападению медведя в муниципальном округе Шаховская, успешно восстанавливается в Красногорской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на директора медучреждения Бутая Бутаева.
«Состояние пациента стабильно улучшается. Мужчина находится в сознании, общается, активно пьёт и выполняет указания врачей. Это свидетельствует о положительной динамике. Он также отключён от аппарата искусственной вентиляции легких. Пострадавшему предстоит длительный курс лечения, в том числе операция по восстановлению костей лицевого скелета. Однако пациент проявляет оптимизм и готов к медицинским процедурам», – рассказал Бутаев.
Он добавил, что врачи Красногорской больницы делают всё возможное для скорейшего выздоровления пациента.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг у границы со Смоленской и Калужской областями медведь напал на человека. Раненый смог найти телефон и связаться родственниками, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшего эвакуировали из деревни Еремеево на вертолёте и отвезли в реанимацию Красногорской больницы.

Читайте также:

В подмосковном Минздраве подтвердили, что на мужчину в лесу напал медведь

В больнице рассказали о состоянии пострадавшего от нападения медведя в подмосковном лесу

Жителям Подмосковья дали советы на случай встречи с медведем
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#красногорск
#шаховская
#больница
#пациент
#медведи
#нападение
Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина
08 апреля 2025, 22:43

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Одинцове росгвардейцы задержали местного жителя, укравшего из сетевого магазина обувь. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Правоохранители получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом гипермаркете в крупном торговом комплексе. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что неизвестный выбрал подходящую пару кроссовок и, не обращая внимания на персонал магазина, направился с неоплаченной коробкой к выходу, минуя кассы», – рассказали в пресс-службе.
Далеко уйти у злоумышленника не вышло – на выходе его задержали сотрудники вневедомственной охраны. 38-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в планировании теракта

Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге ж/д инфраструктуры в Москве

Росгвардейцы организовали для школьников экскурсию в парке «Патриот»
#подмосковье
#московская область
#росгвардия
#воры
#магазин
#одинцовский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье установили первые аппараты для предоставления коммунальных услуг
08 апреля 2025, 22:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В двух городских округах Московской области – Подольске и Красногорске – появились первые видеоинфоматы. Они установлены в торговых центрах в рамках цифровизации сервисов, предоставляющих жителям услуги в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Видеоинфоматы представляют собой инновационное решение, объединяющее онлайн-общение с возможностями оффлайн-обслуживания.
«С их помощью жители могут общаться с консультантами через видеосвязь; сканировать и отправлять документы; получать и распечатывать квитанции и справки, кроме справок с синими печатями, которые выдают только на очном приёме. Можно также оплачивать счета по QR-коду и передавать показания», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, первые видеоинфоматы расположены по адресам: Подольск, ул. Литейная, д. 31/5; Красногорск, д. Путилково, стр. 16A, ТЦ «Вэйпарк», 2-й этаж.

Читайте также:

В Московской области восстановили фасады более 900 жилых домов

В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»

Во дворах Подмосковья с начала года ликвидировали около 200 опасных деревьев
#подмосковье
#московская область
#жку
#жкх
#минжкх мо
#цифровизация
#красногорск
#подольск
#жители
#торговый центр
#тц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области восстановили фасады более 900 жилых домов
08 апреля 2025, 22:00

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

За I квартал этого года коммунальные службы Подмосковья восстановили окраску и облицовку более чем 900 фасадов многоквартирных домов. Работы проводили под надзором инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Покраска и облицовка фасада дома – не просто косметический ремонт, улучшающий внешний вид. Это важно для защиты здания от разрушения. Создаётся барьер, препятствующий проникновению влаги в стены и предотвращающий повреждение конструкций. Работы относятся к текущему ремонту. Их стоимость входит в тариф на содержание общего имущества.
«Для долговечности здания управляющие организации должны регулярно осматривать фасад и оперативно устранять выявленные повреждения – трещины, сколы краски, отслоения облицовки», – добавил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Жителям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения повреждений фасада многоквартирного дома можно обратиться в свою управляющую организацию или подать заявку через портал ЕДС МО.

Читайте также:

В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»

Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре

Во дворах Подмосковья с начала года ликвидировали около 200 опасных деревьев
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#ремонт
#дома
#мкд
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Детском центре трёхмесячного младенца избавили от сужения мочеточника
08 апреля 2025, 21:49

Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля прооперировали трехмесячного ребёнка с сужением мочеточника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Маленький пациент в плановом порядке поступил в клинику с нарушением работы почек. В ходе обследования ему поставили диагноз «уретерогидронефроз». Это состояние, когда из-за сужения мочеточника нарушается отток мочи из почки. Эта проблема может привести к развитию острого воспалительного процесса в почке, нарушению работы почек, сморщиванию и утраты функции почки. Мальчика отправили в отделение урологии-андрологии на операцию с использованием новых технологий.
«В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства мы ввели через уретру в мочевой пузырь цистоскоп – тонкую трубку с камерой. Затем провели под визуальным контролем проводник и катетер в мочеточник, а потом – и в почечную лоханку. После установили баллончик и расширили мочеточник. Особенность операции – инновационный метод рассечения сужения мочеточника проводником», – пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулряных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.
Малоинвазивная операция длилась всего около часа и прошла успешно. Сейчас ребёнка уже выписали домой на амблуаторное лечение.

Читайте также:

Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье идёт на поправку в больнице

В клинике им. Л. Рошаля сделали уникальные операции детям из Семейного центра

Подмосковные врачи спасли подростка с поражёнными из-за муковисцидоза лёгкими
#подмосковье
#московская область
#дкц
#дети
#младенец
#операция
#хирург
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#пациент
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные предприятия с начала года получили от ФРП займов на 300 млн рублей
08 апреля 2025, 21:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд развития промышленности Московской области с начала года выдал подмосковным предприятиям льготных займов более чем на 300 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«С начала 2025-го ФРП выдал 329 млн рублей бизнесу на развитие предприятий Подмосковья. Эти средства будут направлены на реализацию четырёх инвестпроектов. Суммарный объём инвестиций в них превысит 1,1 млрд рублей. В регионе появится 150 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП региона по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте.

Кроме того, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП России по ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с этими программами можно по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье реализуют 34 проекта импортозамещения в лёгкой промышленности

В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок

В Московской области работают 22% самозанятых Центрального федерального округа
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#заём
#деньги
#предприниматели
Следите за нашими новостями
в удобном формате