Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье идёт на поправку в больнице

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Мужчина, подвергшийся нападению медведя в муниципальном округе Шаховская, успешно восстанавливается в Красногорской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на директора медучреждения Бутая Бутаева.
«Состояние пациента стабильно улучшается. Мужчина находится в сознании, общается, активно пьёт и выполняет указания врачей. Это свидетельствует о положительной динамике. Он также отключён от аппарата искусственной вентиляции легких. Пострадавшему предстоит длительный курс лечения, в том числе операция по восстановлению костей лицевого скелета. Однако пациент проявляет оптимизм и готов к медицинским процедурам», – рассказал Бутаев.Он добавил, что врачи Красногорской больницы делают всё возможное для скорейшего выздоровления пациента.
Ранее сообщалось, что в минувший четверг у границы со Смоленской и Калужской областями медведь напал на человека. Раненый смог найти телефон и связаться родственниками, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшего эвакуировали из деревни Еремеево на вертолёте и отвезли в реанимацию Красногорской больницы.
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Лора Луганская