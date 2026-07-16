Медосмотры в мобильных комплексах прошли около 150 тысяч жителей Подмосковья

16 июля 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 150 тысяч человек, проживающих на отдалённых территориях Московской области, проверили своё здоровье в мобильных медицинских комплексах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В мобильном комплексе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и рентген и получить консультации специалистов.





«С начала 2026 года состоялись почти 5 900 таких выездов. Медицинскую помощь в передвижных комплексах получили почти 150 тысяч жителей удалённых территорий», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава Подмосковья Максима Забелина.