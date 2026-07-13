Медосмотры в парках Подмосковья за выходные прошли более 430 человек
Свыше 430 жителей Московской области обследовали мобильные медицинские бригады в парках региона за минувшие выходные — 11 и 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Профосмотры в рамках акции «Проверь своё здоровье в парке» проходили в 26 округах.
«Формат выездных обследований в парках оказался востребованным у жителей региона. За прошедшие выходные здоровье проверили 432 человека, а всего с начала летнего сезона — уже около 2 400 человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Результаты профилактического осмотра жители могут посмотреть в своём личном кабинете на областном портале «Здоровье».
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