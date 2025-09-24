Медосмотры в школах и детсадах Подмосковья с начала года прошли 680 тыс. детей
Бесплатные профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года прошли около 680 тыс. детей. Такую информацию привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Как отметили в ведомстве, прохождение профосмотра необходимо для уточнения группы здоровья ребёнка, а также выявления патологий и заболеваний.
«Дети могут пройти осмотр не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. Для этого бригада врачей выезжает в школу или детсад. Всего с начала этого года профилактические осмотры в образовательных учреждениях региона прошли почти 680 тыс. детей. Это на 97,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, при подозрении на патологию ребёнка направляют в поликлинику на более углублённый осмотр.