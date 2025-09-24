Медосмотры в школах и детсадах Подмосковья с начала года прошли 680 тыс. детей

24 сентября 2025, 16:59

Бесплатные профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года прошли около 680 тыс. детей. Такую информацию привели в пресс-службе Минздрава Московской области.





Как отметили в ведомстве, прохождение профосмотра необходимо для уточнения группы здоровья ребёнка, а также выявления патологий и заболеваний.



«Дети могут пройти осмотр не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. Для этого бригада врачей выезжает в школу или детсад. Всего с начала этого года профилактические осмотры в образовательных учреждениях региона прошли почти 680 тыс. детей. Это на 97,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.