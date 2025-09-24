В Центре Рошаля с помощью инновационной технологии спасли ребенка

24 сентября 2025, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Центр Рошаля экстренно доставили 5-месячного мальчика с левосторонним уретерогидронефрозом — заболеванием, при котором нарушается отток мочи и расширяются почка и мочеточник, сообщили в подмосковном Минздраве.





Без экстренного вмешательства ребёнок мог полностью потерять функцию почки и столкнуться с тяжёлыми инфекционными осложнениями.





«Мы выполнили маленькому пациенту рентгенэндоваскулярную операцию. В ходе вмешательства мы применили баллонный катетер сверхвысокого давления — технологию, которую обычно используют для взрослых с тяжелыми сосудистыми поражениями. Давление этого устройства в 18 раз выше, чем в шинах автомобиля. С его помощью нам удалось бережно расширить суженный участок мочеточника и установить стент, сохранив почку ребенка», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.