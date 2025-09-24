В Подмосковье почти 50% рожениц выбрали с начала года партнёрские роды
В Подмосковье 49% рожениц выбирают партнёрские роды. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жительницы региона могут воспользоваться услугой партнёрских родов бесплатно. Кроме того, в перинатальных центрах и роддомах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы.
«Многим в этот важный в момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет число пар, предпочитающих партнёрские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В министерстве напомнили, что узнать всю информацию о системе родовспоможения в области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, работает Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.