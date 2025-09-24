В Подмосковье почти 50% рожениц выбрали с начала года партнёрские роды

24 сентября 2025, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье 49% рожениц выбирают партнёрские роды. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Жительницы региона могут воспользоваться услугой партнёрских родов бесплатно. Кроме того, в перинатальных центрах и роддомах Подмосковья доступны мягкие и вертикальные роды, а также в сопровождении доулы.



«Многим в этот важный в момент важно ощущать рядом присутствие близкого человека. С каждым годом в регионе растет число пар, предпочитающих партнёрские роды. С начала года такой выбор сделали 49% рожениц», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.