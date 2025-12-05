Ущерб почвам от незаконных свалок в Ленинском округе превысил 2,3 млн рублей
Специалисты Минэкологии Московской области рассчитали сумму ущерба, который нанесли почвам нелегальные свалки в селе Булатниково Ленинского городского округа. Она составила более 2,3 млн рублей. Эти деньги планируется взыскать с нарушителей через суд, сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконные свалки инспекторы министерства обнаружили на 13 сельских участках.
«По всем случаям к надзорным мероприятиям привлекались эксперты. Они исследовали навалы мусора и рассчитали нанесённый почвам ущерб. В настоящее время сумма исковых требований к собственникам и арендаторам земель в Булатникове уже превысила 2,3 миллиона рублей и может ещё вырасти», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Он добавил, что министерство планирует добиться возмещения ущерба в полном объёме.