Ущерб почвам от незаконных свалок в Ленинском округе превысил 2,3 млн рублей

05 декабря 2025, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Специалисты Минэкологии Московской области рассчитали сумму ущерба, который нанесли почвам нелегальные свалки в селе Булатниково Ленинского городского округа. Она составила более 2,3 млн рублей. Эти деньги планируется взыскать с нарушителей через суд, сообщает пресс-служба ведомства.





Незаконные свалки инспекторы министерства обнаружили на 13 сельских участках.





«По всем случаям к надзорным мероприятиям привлекались эксперты. Они исследовали навалы мусора и рассчитали нанесённый почвам ущерб. В настоящее время сумма исковых требований к собственникам и арендаторам земель в Булатникове уже превысила 2,3 миллиона рублей и может ещё вырасти», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.