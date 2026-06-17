Воробьёв обсудил с медиками капремонт хирургического корпуса Подольской больницы
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с медиками капремонт хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы и поздравил с наступающим профессиональным праздником.
В прошлом году в больнице завершили капремонт реанимационного отделения. Накануне Дня медицинского работника губернатор встретился с врачами и наградил отличившихся сотрудников.
«Мы отремонтировали очень важное отделение. Также в рамках госпрограммы развернули масштабную модернизацию всего хирургического корпуса больницы, где проводится более 400 операций в неделю. У нас большой запрос и на качественную медицину в первичном звене, и на высокотехнологичные операции, которые спасают. Очень ценим ваш труд. Важно, когда руководитель медучреждения делает всё, чтобы привлечь специалистов. Люди – это главное», – подчеркнул глава региона.В обновлённом реанимационном отделении оборудованы палаты интенсивной терапии, противошоковая палата, изолятор. Модернизация минимизировала время оказания помощи благодаря удобному расположению отделения – рядом с операционным блоком и диагностическими кабинетами.
«Мы получили современную реанимацию на 20 коек в непосредственной близости к операционному блоку. Она работает почти девять месяцев, оснащена современнейшим оборудованием. Раньше из оперблока больного перевозили через всё здание на четвёртый этаж. Сегодня всего через одну дверь он попадает в реанимационное отделение. Это максимально быстро и комфортно. Сейчас начали капремонт хирургического корпуса, где у нас самое большое количество операционных и хирургических коек», – рассказал главврач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.
Кроме того, неделю назад закончился ремонт инфекционного корпуса Климовской больницы. Его оснастили новым оборудованием. Завершились работы и в поликлинике на Весенней в Климовске.
Старшая медсестра отделения реанимации Наталья Гордикова рассказала, что работает в Подольской областной клинической больнице четверть века.
«Когда отремонтировали реанимационное отделение, стало намного больше места, больше помещений. Установили много новой аппаратуры – аппарат ИВЛ, аппарат КЩС, который проверяет газы в крови пациентов. Закупили много того, что очень нужно для нашей работы», – отметила Гордикова.
Губернатор осмотрел обновлённое отделение. Затем в рамках торжественной церемонии, приуроченной ко Дню медицинского работника, вручил подольским медикам областные награды.
«Хочу поздравить и поблагодарить в вашем лице 107 000 подмосковных врачей, медсестёр, работников скорой помощи, фельдшеров, водителей, – всех, кто лечит, спасает, заботится, делает всё возможное, чтобы помочь людям. Мы стараемся планомерно модернизировать систему здравоохранения, строим в Подмосковье передовые центры. Через пару лет сдадим медцентр в Балашихе, ещё через несколько – в Мытищах», – сказал губернатор.Для привлечения кадров в Подмосковье работают меры поддержки медработников. Среди самых популярных – компенсация аренды жилья, программы «Социальная ипотека», «Приведи друга».