На благотворительной ярмарке в посёлке Быково школьникам подарили рюкзаки
Благотворительную ярмарку «Дари», посвящённую Дню знаний, провели в посёлке Быково Раменского муниципального округа в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ярмарку организовал фонд «Дари свет». Особое внимание на мероприятии оказали первоклассникам из семей, нуждающихся в дополнительной поддержке.
«В рамках ярмарки мы поздравили первоклассников из семей льготных категорий — многодетных, участников СВО и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Семнадцать школьников получили в подарок рюкзаки с канцелярией», – рассказала учредительница фонда Светлана Брюханова.В рамках ярмарки также был организован благотворительный сбор в пользу подопечного фонда Миши Голубева. Этот юноша проходит реабилитацию после инсульта.