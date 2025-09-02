На благотворительной ярмарке в посёлке Быково школьникам подарили рюкзаки

02 сентября 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благотворительную ярмарку «Дари», посвящённую Дню знаний, провели в посёлке Быково Раменского муниципального округа в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Ярмарку организовал фонд «Дари свет». Особое внимание на мероприятии оказали первоклассникам из семей, нуждающихся в дополнительной поддержке.





«В рамках ярмарки мы поздравили первоклассников из семей льготных категорий — многодетных, участников СВО и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Семнадцать школьников получили в подарок рюкзаки с канцелярией», – рассказала учредительница фонда Светлана Брюханова.