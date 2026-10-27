Медучреждения Подмосковья получили более 70 приборов для диагностики беременных
71 фетальный монитор получили 14 медицинских организаций Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Фетальный монитор позволяет контролировать состояние плода во время беременности и в процессе родов.
«На закупку 71 фетального монитора область выделила около 45,5 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Медицинскую технику получили, в частности, Наро-Фоминский, Коломенский и Видновский перинатальные центры, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского (МОНИИАГ), Серпуховская, Раменская, Клинская и другие больницы.
Закупка современного медоборудования в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».