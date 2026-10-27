Медучреждения Подмосковья получили более 70 приборов для диагностики беременных

27 октября 2026, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

71 фетальный монитор получили 14 медицинских организаций Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Фетальный монитор позволяет контролировать состояние плода во время беременности и в процессе родов.





«На закупку 71 фетального монитора область выделила около 45,5 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.