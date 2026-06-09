В Подмосковье с начала года профосмотры прошли более 700 тысяч детей

09 июня 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 700 тысяч юных жителей Московской области прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





На профосмотрах специалисты определяют группу здоровья ребёнка. Кроме того, эти мероприятия помогают выявить на ранних стадиях различные заболевания.





«Профилактический осмотр дети могут пройти не только в поликлинике, но и в школе или детском саду — туда выезжают специальные мобильные бригады. Такая система очень удобна для родителей, которым не нужно отпрашиваться с работы, чтобы сходить с ребёнком в медучреждение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.