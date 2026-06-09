В Электрогорске провели инклюзивный забег «Солнечный круг»

09 июня 2026, 11:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Традиционный забег «Солнечный круг» для детей с ограниченными возможностям здоровья состоялся на городском стадионе в Электростали в субботу, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Павлово-Посадского округа.





Перед началом соревнований для участников и гостей устроили различные развлечения: шоу мыльных пузырей, игры и творческие активности. Настроиться на праздник помогало и выступление коллектива «Зумбарики». А во время забега ребят сопровождало шоу с цветным дымом и барабанами.





«Забег проходит уже в четвёртый раз. И ребят всё больше. Здесь они могут доказать себе, что нет ничего невозможного. Это важное событие не только для детей, но и для их родителей. Мы создаём семейную атмосферу, чтобы никто не чувствовал себя одиноким», — сказали организаторы.