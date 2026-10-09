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Медучреждения Подмосковья получили с начала года 23 мобильных рентген-аппаратов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

23 современных передвижных рентген-аппаратов передали 18 больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



С помощью передвижных аппаратов делают рентген маломобильным пациентам в отделениях реанимации и травматологии.

«С начала 2026 года в медицинские учреждения Подмосковья поступили 23 передвижных рентген-аппарата общей стоимостью около 180,9 млн рублей. До конца года планируем поставить еще две единицы такой техники», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Закупка медицинского оборудования в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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