Медучреждения Подмосковья получили с начала года 23 мобильных рентген-аппаратов
23 современных передвижных рентген-аппаратов передали 18 больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
С помощью передвижных аппаратов делают рентген маломобильным пациентам в отделениях реанимации и травматологии.
«С начала 2026 года в медицинские учреждения Подмосковья поступили 23 передвижных рентген-аппарата общей стоимостью около 180,9 млн рублей. До конца года планируем поставить еще две единицы такой техники», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Закупка медицинского оборудования в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».