В Подмосковье подали более 50 тысяч заявок на выплаты на питание для беременных

09 октября 2026, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 50 тысяч заявлений на получение выплат на питание для беременных и молодых матерей отправили через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Маткапитал и выплаты».





«Заявитель должен авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить документы», — говорится в сообщении.