В Подмосковье подали более 50 тысяч заявок на выплаты на питание для беременных
Более 50 тысяч заявлений на получение выплат на питание для беременных и молодых матерей отправили через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Маткапитал и выплаты».
«Заявитель должен авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить документы», — говорится в сообщении.В услугу интегрированы «умные сервисы». Они автоматически заполняют сведения о заявителе, проверяют наличие права на выплату, а также качество прикреплённых файлов. Если какой-то файл окажется некачественным или неподходящим, его можно будет заменить до отправки заявления.