В Коломне завершают строительство двух котельных для детского санатория
Строительство двух котельных, которые будут обеспечивать отоплением и горячей водой детский бронхолёгочный санаторий «Озерский» в округе Коломна, почти завершено. В настоящее время готовность обоих объектов составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Возводить котельные начали в июне 2025 года. Работы проводятся по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой оборудования», — говорится в сообщении.Площадь одноэтажных зданий составляет 50 и 53 квадратных метра. Каждая котельная состоит из двух модуль-блоков. Сдать объекты в эксплуатацию планируется до конца октября.