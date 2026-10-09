В Коломне завершают строительство двух котельных для детского санатория

09 октября 2026, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Строительство двух котельных, которые будут обеспечивать отоплением и горячей водой детский бронхолёгочный санаторий «Озерский» в округе Коломна, почти завершено. В настоящее время готовность обоих объектов составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Возводить котельные начали в июне 2025 года. Работы проводятся по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».





«Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой оборудования», — говорится в сообщении.