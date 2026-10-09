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В Коломне завершают строительство двух котельных для детского санатория

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Строительство двух котельных, которые будут обеспечивать отоплением и горячей водой детский бронхолёгочный санаторий «Озерский» в округе Коломна, почти завершено. В настоящее время готовность обоих объектов составляет 99%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Возводить котельные начали в июне 2025 года. Работы проводятся по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой оборудования», — говорится в сообщении.
Площадь одноэтажных зданий составляет 50 и 53 квадратных метра. Каждая котельная состоит из двух модуль-блоков. Сдать объекты в эксплуатацию планируется до конца октября. ​
Лев Каштанов

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