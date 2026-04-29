Стройготовность школьного корпуса на 250 мест в Истре достигла 67%
Учебный корпус на 250 мест пристраивают к школе в деревне Покровское округа Истра. В настоящее время готовность объекта составляет уже 67%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство вышло на финальный этап. Основные конструкции здания уже готовы.
«Сейчас рабочие заканчивают обустройство кровли, монтируют фасад, подключают инженерные сети и устанавливают оборудование», — говорится в сообщении.В корпусе общей площадью более 6 100 квадратных метров расположены учебные кабинеты, мастерские, актовый и спортивный залы, столовая, медпункт и помещения для учителей. Постройку соединит с основным зданием тёплый переход.
Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.