Стройготовность школьного корпуса на 250 мест в Истре достигла 67%

29 апреля 2026, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Учебный корпус на 250 мест пристраивают к школе в деревне Покровское округа Истра. В настоящее время готовность объекта составляет уже 67%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство вышло на финальный этап. Основные конструкции здания уже готовы.





«Сейчас рабочие заканчивают обустройство кровли, монтируют фасад, подключают инженерные сети и устанавливают оборудование», — говорится в сообщении.