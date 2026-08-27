Медучреждения Подмосковья получили с начала года более 100 аппаратов УЗИ

27 августа 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

108 современных аппаратов УЗИ получили больницы, поликлиники и перинатальные центры Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





УЗИ остаётся одним из самых востребованных методов диагностики. Его применяют для обследования различных внутренних органов и наблюдения за ходом беременности.





«Современные аппараты позволяют получать более точную информацию о состоянии различных систем организма, своевременно выявлять заболевания и контролировать лечение. На закупку 108 аппаратов УЗИ выделили почти 965 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.