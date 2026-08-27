В посёлке Быково состоится благотворительная ярмарка в преддверии 1 сентября

27 августа 2026, 13:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благотворительную ярмарку «Дари», приуроченную ко Дню знаний, проведут на территории храма Воскресения Христова в посёлке Быково Раменского округа в воскресенье, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ярмарку традиционно организует фонд «Дари Свет». Гостей ждут мастер-классы, концерт, детский интеллектуальный турнир и анимационная программа. Важной частью мероприятия станет сбор гуманитарной помощи в зону СВО и юноше, проходящему реабилитацию после инсульта, а также экокруговорот вещей.





«Это особенно нравится многодетным мамам: дети быстро растут, к новому сезону нужны вещи, и всей семье трудно обновить гардероб», — отметила учредительница фонда «Дари Свет» Светлана Брюханова.