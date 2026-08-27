В посёлке Быково состоится благотворительная ярмарка в преддверии 1 сентября
Благотворительную ярмарку «Дари», приуроченную ко Дню знаний, проведут на территории храма Воскресения Христова в посёлке Быково Раменского округа в воскресенье, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ярмарку традиционно организует фонд «Дари Свет». Гостей ждут мастер-классы, концерт, детский интеллектуальный турнир и анимационная программа. Важной частью мероприятия станет сбор гуманитарной помощи в зону СВО и юноше, проходящему реабилитацию после инсульта, а также экокруговорот вещей.
«Это особенно нравится многодетным мамам: дети быстро растут, к новому сезону нужны вещи, и всей семье трудно обновить гардероб», — отметила учредительница фонда «Дари Свет» Светлана Брюханова.Ярмарка будет проходить с полудня до двух часов дня. Вход свободный, возрастных ограничений нет.