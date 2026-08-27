На переходе у ЖК «Рублёвский» в Одинцове начали монтировать лестницы
Разноуровневый пешеходный переход через железную дорогу строят у жилого комплекса «Рублёвский» в Одинцове. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность объекта достигла 35%.
«Сейчас строители начали монтировать лестничные пролёты на опоре со стороны ЖК «Рублёвский». Ведётся стапельная сборка металлоконструкций второй части балки пролётного строения. Параллельно на опоре со стороны Минского шоссе монтируют металлоконструкции лестничного схода», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Переход сделает дорогу более безопасной для 14 тысяч жителей близлежащих районов. Завершить строительство планируют в конце текущего года.