Медучреждения Подмосковья за год получат 85 единиц оборудования для физиотерапии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В поликлиники и больницы Московской области в этом году поступит 85 единиц оборудования для физиотерапии. Такими планами поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Физиотерапия играет важную роль в восстановлении пациентов после заболеваний и травм. В медучреждения поступят современные фототерапевтические облучатели, гальванизаторы, аппараты для контактной диатермии, светотерапии и другая медицинская техника.
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«В этом году оснастим медицинские учреждения региона 85 единицами оборудования для физиотерапии более чем на 83 млн рублей. Новое оборудование позволит применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь для жителей области доступнее и качественнее», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.Как рассказали в ведомстве, медборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
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Лора Луганская