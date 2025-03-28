Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы спасли малыша с редким паразитарным заболеванием после отдыха в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар в тяжёлом состоянии поступил пятилетний мальчик с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпаниями на коже. Как рассказала мама, семья отдыхала в Египте. Первичное обследование указывало на аппендицит, но затем в животе ребёнка обнаружили гнойный выпот, отёчность подвздошной кишки и воспаление аппендикса.
Сейчас ребёнок выписан домой под амбулаторное наблюдение.
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«Мы удалили аппендикс и провели гистологический анализ. Результат нас очень удивил. В его просвете обнаружили анкилостому – редкий вид глистов. В организм они попадают во время заглатывания или через кожу. Этот вид круглых червей поражает пищеварительную систему и лёгкие. При отсутствии лечения всё может закончится летальным исходом», – пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.Малыш провел в клинике 12 дней, в том числе несколько – в реанимации. После лечения он вновь стал активным, обрёл аппетит. В контрольных анализах анкилостомы найдены не были.
Сейчас ребёнок выписан домой под амбулаторное наблюдение.
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Лора Луганская