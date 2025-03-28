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Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Раменской больницы спасли малыша с редким паразитарным заболеванием после отдыха в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар в тяжёлом состоянии поступил пятилетний мальчик с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпаниями на коже. Как рассказала мама, семья отдыхала в Египте. Первичное обследование указывало на аппендицит, но затем в животе ребёнка обнаружили гнойный выпот, отёчность подвздошной кишки и воспаление аппендикса.
«Мы удалили аппендикс и провели гистологический анализ. Результат нас очень удивил. В его просвете обнаружили анкилостому – редкий вид глистов. В организм они попадают во время заглатывания или через кожу. Этот вид круглых червей поражает пищеварительную систему и лёгкие. При отсутствии лечения всё может закончится летальным исходом», – пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.
Малыш провел в клинике 12 дней, в том числе несколько – в реанимации. После лечения он вновь стал активным, обрёл аппетит. В контрольных анализах анкилостомы найдены не были.

Сейчас ребёнок выписан домой под амбулаторное наблюдение.

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Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области
28 марта 2025, 20:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье изменили сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Охотиться на птицу можно в южной части Подмосковья с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней; в северной части – со второй субботы апреля 10 календарных дней.
«В эти сроки разрешено охотиться на селезней из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком. Также допускается охота на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком. На самцов глухарей на току можно охотиться с подхода, на токующих самцов тетеревов – из укрытия, а на вальдшнепов – на вечерней тяге», – пояснили в Комлесхозе.
В ведомстве напомнили, что охота с нарушениями установленного срока, способа, с применением недопустимых орудий является административным правонарушением. За это предусмотрено лишение права на охоту сроком от года до двух лет.

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В Дубне ко Дню Победы отреставрируют мемориал «Братские могилы»
28 марта 2025, 19:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в преддверии Дна Победы стартовали работы по реставрации мемориала «Братские могилы». Это место чтят дубненцы всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
По официальным данным, на территории этого комплекса похоронены 108 бойцов и командиров 30-й армии, которые участвовали в сражениях за Москву. Их имена увековечены на памятных плитах. Рядом, на стене памяти, – имена дубненцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Сейчас на площадке, где горожане ежегодно встречаются в День Победы, развернулись ремонтные работы. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В феврале выделены средства. В марте завершились конкурсные процедуры, и теперь подрядчик вышел на объект.
«Подрядчик с нами постоянно на связи. Он понимает, какой это важный объект для каждого жителя. Сейчас здесь уже вывозят разобранную брусчатку. До 30 апреля у мемориала проведём все ремонтные работы: обновим плитку, отремонтируем барельеф, звезду, надписи на мемориальных плитах», – поделился планами глава Дубны Максим Тихомиров.
За объект взялся подрядчик, которого в Дубне уже знают. Эта организация качественно и в срок провела работы в сквере Жолио-Кюри.

Сейчас демонтаж на месте работ по реставрации мемориала подходит к концу. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.


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#реставрация
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
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На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги
28 марта 2025, 19:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Темой очередной выездной администрации в Дубне стала реализация проектов в микрорайоне Большой Волги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Приём жителей провели начальники отделов и управлений, а также глава городского округа Максим Тихомиров.
«Выездная администрация – возможность задать вопросы руководству города. Проговорили с жителями вопросы модернизации систем теплоснабжения, работы управляющих компаний, безопасности и другие», – рассказал Тихомиров.
На встречу также пригласили представителей подрядных организаций. Дубненцы обеспокоены задержкой работ по проекту замены теплосетей.
«Ещё четыре – пять дней, и мы приступаем к благоустройству. Планируем к концу апреля провести все работы», – заверил представитель подрядной организации Константин Самойлов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Аналогичная ситуация – со сквером имени Журавлёва. Горожан интересовало, когда будет закончена его реконструкция. Подрядчик планирует закончить работы к концу апреля.
«Сейчас будем проводить бетонные работы на фонтане и устранять недостатки», – пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.
Обсудили и подготовку города к празднованию 80-летия Победы. Обновление ждёт мемориал «Братские могилы», где отремонтируют плитку, барельеф, звезду и надписи, приведут в порядок установленные на входе противотанковые пушки.

Для жителей подготовлена большая культурная программа. Так, в парке семейного отдыха покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина. А на стадионе школы №2, где во время войны размещался госпиталь, 100 музыкантов исполнят легендарную «Ленинградскую симфонию».

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#день победы
#выездная администрация
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В Подольске в этом году планируют открыть две новые школы, пристройку и детсад
28 марта 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в минувшем году построили три детсада и школу. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в ходе доклада об итогах 2024-го.
По его словам, в текущем году в муниципалитете откроют две новые школы – на 1,1 тыс. мест на улице Победы в Климовске и на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» у деревни Борисовка. Также будут открыты пристройка к школе №29 и детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки.

Помимо этого, в текущем году вновь начнут работу пять обновлённых образовательных объектов.
«Образование – фундамент будущего, и мы делаем всё, чтобы он становился крепче. Подольск неизменно входит в число лидеров Подмосковья по качеству образовательной среды. За современными школами и детсадами, новыми проектами стоит главное – стремление создать условия, в которых дети растут, развиваются, раскрывают таланты», – сказал Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Школы округа ежегодно подтверждают высокий уровень. В 2024 году шесть образовательных учреждений вошли в топ-100 региона. Гордость округа – победы и призовые места на Всероссийской олимпиаде. По числу победителей Подольск – в числе лучших в области. Эти результаты – заслуга не только ребят, но и их наставников.

Для поддержки молодым специалистам выплачивают подъёмные, компенсируют аренду жилья более чем 200 педагогам, развивают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель». С 1 сентября прошлого года стартовали дополнительные муниципальные выплаты преподавателям иностранных языков.

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#детские сады
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Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска
28 марта 2025, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Пять учреждений культуры Подольска вошли в число лучших и получат субсидии на развитие. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, выступая с докладом об итогах 2024 года.
Речь идёт о домах культуры ЗИО, имени 1 Мая, Лепсе, Сельском доме культуры «Молодёжный» и Дворце культуры «Октябрь».
«Наши школы искусств из года в год подтверждают высокий уровень подготовки. В прошлом году три учреждения вошли в топ-10 лучших в регионе и получили гранты от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это детская музыкальная школа №2, школа искусств «Моя Русь» и Федюковская школа искусств. Преподаватели этих школ отмечены дополнительными денежными надбавками», – отметил Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Он добавил, что большие достижения и признание – заслуга не только талантливых ребят, но и их педагогов. В этом году была проиндексирована зарплата работников культуры.

Сейчас в Подольске работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в округе расположено 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тыс. жителей.

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