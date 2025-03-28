Мытищинские хирурги прооперировали мужчину с тройным переломом челюсти

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы сделали операцию мужчине, сломавшему челюсть при падении. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 35-летний пациент с тяжёлой травмой нижней челюсти. Как выяснилось, он неожиданно внезапно потерял сознание и упал с высоты собственного роста на подбородок, сломав челюсть в трёх местах.
Врачи заметили, что у него повреждены суставные отростки, за счёт которых единственная подвижная кость лицевого скелета крепится к височным костям черепа. Пострадавший испытывал сильную боль, с большим трудом мог приоткрыть рот и не мог пережёвывать пищу,
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Врачи заметили, что у него повреждены суставные отростки, за счёт которых единственная подвижная кость лицевого скелета крепится к височным костям черепа. Пострадавший испытывал сильную боль, с большим трудом мог приоткрыть рот и не мог пережёвывать пищу,
«Операция продолжалась около трёх часов. За счёт установки титановой пластины головку сустава удалось восстановить и вернуть на место. В результате были восстановлены прикус, жевательные и речевые функции», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.Неделю пациент проходил реабилитацию в стационаре, а затем был выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская