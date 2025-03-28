Помощь в строящейся в Балашихе областной больнице получат около 1,3 млн человек

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Около 1,3 млн человек смогут получить медицинскую помощь в новой областной больнице, строительство которой продолжается в Балашихе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа. На площадке работают около 500 человек и 35 единиц техники. Рабочие строят корпуса больницы, подземный и надземный паркинги, укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, больницу планируется открыть в 2027 году. Пациентов будут лечить по 26 направлениям, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, гематологию, кардиологию, пульмонологию и офтальмологию.
В новом медицинском комплексе будут расположены стационар более чем на 1,1 тыс. мест; консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр.
Строительство идёт по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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Лора Луганская