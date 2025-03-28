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Помощь в строящейся в Балашихе областной больнице получат около 1,3 млн человек

Видео: https://t.me/vorobiev_live

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Около 1,3 млн человек смогут получить медицинскую помощь в новой областной больнице, строительство которой продолжается в Балашихе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа. На площадке работают около 500 человек и 35 единиц техники. Рабочие строят корпуса больницы, подземный и надземный паркинги, укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, больницу планируется открыть в 2027 году. Пациентов будут лечить по 26 направлениям, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, гематологию, кардиологию, пульмонологию и офтальмологию.

В новом медицинском комплексе будут расположены стационар более чем на 1,1 тыс. мест; консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр.

Строительство идёт по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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Во Дворце Ирины Винер прошли соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций»
28 марта 2025, 13:15

Фото: istockphoto / FOTOKITA

9 марта 2025 года во Дворце Ирины Винер состоялись международные соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций». Турнир получил официальный статус и был включён в единый календарный план Министерства спорта РФ.
Соревнования организованы Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» в рамках проекта «Объединение. Развитие. Спорт», направленного на сохранение общечеловеческих ценностей и развитие детско-юношеского спорта, сообщает пресс-служба организации.

В турнире приняли участие около 2000 спортсменов из 26 стран мира и 21 региона. В рамках проекта оргкомитет «Кубка Наций» запустил рубрику «Имена», рассказывающую об успешных спортсменах.

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Губернатор Воробьев и глава Артамонов обсудили модернизацию в Подольске
28 марта 2025, 12:58

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (фото: Сергей Хакимов)

В городском округе Подольск в этом году планируется модернизация двух котельных, расширение дороги в Дубровицах, открытие реанимационного отделения в областной больнице и благоустройство общественных пространств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные задачи муниципалитета с главой Григорием Артамоновым. Воробьев отметил, что в рамках президентских указов в Подольске строятся и капитально ремонтируются школы, обновляются объекты здравоохранения и активно благоустраиваются территории, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.

Особое внимание уделяется системе теплоснабжения. Прошлой зимой возникли перебои с отоплением, особенно остро эта проблема коснулась микрорайона Климовск. На этот год запланирована замена более 23 километров сетей и реконструкция двух источников теплоснабжения на улицах Ульяновых и Победы в Подольске. Завершение модернизации котельной на улице Заводская в Климовске запланировано на 2026 год.

Глава сообщил, что в текущем году запланировано проведение капитального ремонта 28 объектов теплоснабжения. Работы на семи из них начались досрочно — в микрорайонах Парковый, Шепчинки и Климовск.

«Все 28 контрактов уже заключены. Отмечу, что они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых проведут работы. Там, где ранее находился, например, тротуар либо детская площадка, все будет восстановлено в изначальном виде. На каждом участке работ мы устанавливаем информационные стенды, информируем жителей во время выездных администраций», — рассказал Артамонов.

Кроме того, губернатор обсудил с главой обеспечение жителей качественной водой. В округе планируется построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 000 м³ в сутки.

«У нас большая программа по водоснабжению и водоотведению в текущем году. Мы приступаем к реализации масштабного проекта по Деснинскому водозаборному узлу, который снабжает чистой водой 220 тысяч жителей — это больше половины населения г.о. Наши жители почувствуют качественные перемены в водоснабжении», — сообщил глава.

Деснинский водозаборный узел (фото: Сергей Хакимов)

Кроме того, в текущем году планируется модернизация трех больших участка водовода и подготовка проектной документации для строительства ливневых канализаций.

«Это общая проблема. Сейчас современные нормы строительства дорог в обязательном порядке предусматривают ливневую канализацию. Однако раньше такого требования не было, и те подтопления, которые возникают на дорогах, мы должны ликвидировать в первую очередь», — подчеркнул Воробьев.

Другой немаловажный вопрос, решения которого ждут жители — расселение из аварийного жилья. Глава сообщил о подготовке шести проектов по комплексному развитию территории, один из которых запустят в Дубровицах в этом году. В Акишово заключили договор о КРТ с планами по расселению аварийного фонда и строительству школы с дошкольным учреждением.

В Подольске уже построен 13-этажный дом на Плещеевской, куда переехали 94 семьи из аварийного жилья. В планах — строительство дома на Банной для расселения 21 многоквартирного дома. В микрорайоне Южный возводятся два дома: первый введут к концу года с выдачей ключей в начале 2026-го, второй планируют сдать в конце следующего года.

Подольск занимает лидирующие позиции в Московской области в сфере образования. В 2024 году введены в эксплуатацию одна школа и три детских сада, а также капитально отремонтированы школа и детский сад. В активной фазе находится строительство учебного заведения в ЖК «Новая Щербинка». Планируется сдать пристройку на 500 мест к школе им. Забродина и приступить к возведению СОШ на 1100 мест в микрорайоне Красная Горка.

СОШ (ЖК Новая Щербинка) (фото: Сергей Хакимов)

В сфере здравоохранения в 2025 году в хирургическом корпусе №2 на улице Кирова откроется реанимационное отделение с современным оборудованием.

«Кроме того, завершен капитальный ремонт стационара обособленного структурного подразделения (ОСП) №2 на улице Батырева. В планах на 2025-й — провести комплексный ремонт инфекционного корпуса ОСП №5 в микрорайоне Климовск», — сказал глава.

За последние четыре года в городе создано множество новых общественных пространств. В планах на 2025 год — преображение парка «Дубрава», лесопарка «Березки», скверов Спасателей, Папирова и на улице Юбилейной. К Дню Победы будет проведено благоустройство территории на площади Славы и возле памятника Подольским курсантам.

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#жк
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В Подмосковье будет установлено девять «змеек» на ж/д переходах до конца года
28 марта 2025, 11:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье планируется установить девять специальных ограждений типа «змейка» в этом году. Они будут размещены на пешеходных переходах возле железнодорожных станций в Наро-Фоминске, Щёлково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Пушкино, Кашире и Коломне. Стоит отметить, что в Коломне уже установили ограждение «змейка» возле станции Щурово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка ограждений типа «змейка» способствует снижению количества несчастных случаев на железнодорожных переходах. В настоящее время в Московской области уже функционирует более 50 таких ограждений.Помимо этого, в рамках комплексных мер на пешеходных переходах проводятся профилактические мероприятия и устанавливаются камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил перехода.

Кроме того, в Московской области ведётся строительство надземных пешеходных переходов, установка металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль железнодорожных путей, а также информационных стендов на станциях и платформах.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество погибших на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года в Подмосковье было зарегистрировано 47 смертельных случаев на железной дороге: 24 случая на несанкционированных переходах, 8 на железнодорожных станциях и 15 при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.

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#мжд
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#переход
#железная дорога
#безопасность
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Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону
28 марта 2025, 11:37

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Московской железной дороге проходит подготовка пригородных поездов к летнему сезону. Железнодорожные специалисты проводят комплексную проверку электропоездов и дизельных транспортных средств — рельсовых автобусов. Планируется подготовить 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов.
Главная цель — обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние парка и повысить его эксплуатационную надёжность в период увеличения пассажиропотока на столичной магистрали, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Московскую железную дорогу».

В ходе технического обслуживания в депо основное внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования в салонах и кабинах управления. Это включает сезонное обслуживание оборудования, чистку фильтров, продувку вентиляционных агрегатов и климатических установок. Также проводится проверка работоспособности токоприёмников и аккумуляторных батарей вагонов.

Осуществляется переход оборудования на летний режим функционирования. При необходимости производится обновление окраски вагонов. В завершение проводится тщательная уборка салонов.Столичные железнодорожники завершат все мероприятия по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону до 31 мая 2025 года.

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#подмосковье
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#поезд
#железная дорога
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В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»
28 марта 2025, 11:14

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

12 апреля, в День космонавтики, в центральных библиотеках Московской области пройдет областная акция «Космическое Подмосковье». Инициаторами выступили Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма региона и Московское областное отделение Союза женщин России.
Основная цель мероприятия — популяризация космических исследований и демонстрация достижений российской космонавтики.

С 12:00 до 18:00 в библиотеках в онлайн-формате пройдет «Космический диктант» Роскосмоса. Кроме того, с 11:00 до 20:00 посетителей ждут встречи с инженерами, конструкторами и сотрудниками ведущих научных институтов и предприятий аэрокосмической отрасли. Также запланированы лекции об истории воздухоплавания и космонавтики, тематические викторины, игры и другие интерактивные мероприятия.

В акции примут участие специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, АО НПП «Звезда», Союза ветеранов космодрома Байконур, Объединенного института ядерных исследований, а также разработчики искусственного интеллекта и другие эксперты.

Всего в мероприятии задействованы 57 центральных библиотек Подмосковья. Программа рассчитана на школьников среднего и старшего возраста, студентов технических специальностей, семьи с детьми, а также всех, кто интересуется российской наукой и технологиями.

Возрастное ограничение — 12 . Подробная информация и расписание доступны на цифровой платформе «МОё Подмосковье. Библиотеки».

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