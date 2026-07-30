Медучреждениями Наро-Фоминска передали два современных УЗИ-аппарата

30 июля 2026, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два аппарата экспертного класса для ультразвуковой диагностики — стационарный прибор MyLab X8 eXP и переносной «РуСкан 70П» — поступили в Наро-Фоминскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Аппарат MyLab X8 eXP установили в стационаре в Апрелевке, а «РуСкан 70П» начал работать в медучреждении в посёлке Селятино.





«Современное ультразвуковое оборудование позволяет нам выполнять исследования быстрее и с более высокой точностью. Особенно ценен переносной аппарат: его можно использовать непосредственно в отделениях — в реанимации, травматологии, хирургии или в приёмном покое. Это помогает не тратить время на перевозку пациента и быстрее принимать решения о тактике лечения», — отметил заведующий отделением ультразвуковой диагностики Наро-Фоминской больницы Максим Потапов.