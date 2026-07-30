В Жуковском выставили на торги подряд на благоустройство сквера

30 июля 2026, 17:31

оригинал Фото: медиасток.рф

Парковую зону сквера, расположенного на улице Жуковского в городе Жуковский, планируют благоустроить. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести благоустройство на территории 6,7 гектара. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.