В Жуковском выставили на торги подряд на благоустройство сквера
Парковую зону сквера, расположенного на улице Жуковского в городе Жуковский, планируют благоустроить. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести благоустройство на территории 6,7 гектара. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 569 миллионов 359 тысяч 700 рублей. Заявки принимаются до 10 августа.
Благоустройство будет проводиться по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов региона и округа.