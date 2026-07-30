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В Жуковском выставили на торги подряд на благоустройство сквера

оригинал Фото: медиасток.рф

Парковую зону сквера, расположенного на улице Жуковского в городе Жуковский, планируют благоустроить. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит провести благоустройство на территории 6,7 гектара. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 569 миллионов 359 тысяч 700 рублей. Заявки принимаются до 10 августа.

Благоустройство будет проводиться по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов региона и округа.
Лев Каштанов

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