Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи заявлений на сентябрьские выборы
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
ЦИК напомнила порядок участия в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование будет организовано в течение трех дней.
До 14 сентября включительно избиратели могут оформить участие в дистанционном электронном голосовании. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также доступ к своему аккаунту. После подачи заявления возможность проголосовать с помощью бумажного бюллетеня будет недоступна.
В комиссии подчеркнули, что регистрация на ДЭГ не завершает процесс участия в выборах. В дни голосования — с 18 по 20 сентября — необходимо повторно авторизоваться на портале и подтвердить свой выбор.
Для граждан, которые в период выборов будут находиться вне места регистрации, действует сервис «Мобильный избиратель». Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию, а с 9 по 14 сентября — также через участковые комиссии.
Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности или из-за ухода за другим человеком не смогут прийти на участок, смогут проголосовать на дому. Заявления будут принимать с 10 сентября до 14:00 20 сентября.
Очное голосование также остается доступным. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00, а узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК.
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