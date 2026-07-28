Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи заявлений на сентябрьские выборы

28 июля 2026, 18:02

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

ЦИК напомнила порядок участия в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование будет организовано в течение трех дней.