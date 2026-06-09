Народную программу подмосковных единороссов окончательно выполнят до конца года

09 июня 2026, 16:24

оригинал Фото: «Радио 1»

Народная программа подмосковных единороссов, принятая пять лет назад, будет окончательно выполнена до конца года. Об этом заявил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», он принимает участие в окружном отчётно-программном форуме «Есть результат!».

«Мы уверены, что до конца года все намеченные указы будут выполнены благодаря совместным усилиям на региональном, федеральном и муниципальном уровнях. Программу муниципального уровня мы завершили ещё в прошлом году. Сегодня у нас – крупные объекты, которые требуют большого финансирования и больших капитальных вложений. Самое главное – то, что все ключевые позиции, которые мы обещали в 2021 году, сегодня реализованы благодаря совместным усилиям коллег на федеральном уровне, команде губернатора, партии «Единая Россия» регионального и муниципального уровня. Все работали слаженно», – отметил парламентарий.

«635 000 человек проголосовали за тех кандидатов, которых они считают наиболее перспективными с точки зрения выдвижения на дальнейшую избирательную кампанию в сентябре этого года в Госдуму и в Мособлдуму. Это очень высокий процент, самый большой в стране по числу голосовавших. И, конечно, это большое доверие, потому что свыше 11% проголосовавших избирателей – один из лучших показателей в стране. Зарегистрировались через «Госуслуги» 785 000 человек. Это 13% от числа жителей. Это значит, что есть результат, за который мы отчитывались перед избирателями в каждом городском округе, на каждой территории», – сказал Брынцалов.