24 ноября 2026, 18:08

оригинал Фото: istockphoto / VYCHEGZHANINA

Снег, ветер и перепады температуры могут сделать прогулки менее комфортными для собак. Особенно чувствительны к холоду короткошёрстные и мелкие породы, щенки, пожилые питомцы и животные с ослабленным здоровьем.





Подмосковные ветеринары дали рекомендации, которые помогут позаботиться о собаках в холодное время года.

«Прежде всего, важно правильно подобрать одежду по размеру и погоде. Для некоторых собак пригодится и защитная обувь, которая убережёт лапы от холода. В сильные морозы ветеринары рекомендуют сокращать продолжительность прогулок, но при этом поддерживать активность питомца с помощью игр и движения. По возвращении домой нужно очистить и осмотреть лапы», – привели рекомендации ветеринаров в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

«Стоит обращать внимание и на состояние кожи. Покраснение, побледнение или отёчность могут быть признаками холодового повреждения. Не стоит продолжать прогулку, если собака испытывает дискомфорт. В холодную погоду лучше выходить на улицу ненадолго, уделяя особое внимание самым уязвимым участкам тела питомца – лапам, ушам, хвосту и животу», – отметили в министерстве.