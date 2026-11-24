Ветеринары Подмосковья рассказали, как защитить собак от холода на прогулке
Снег, ветер и перепады температуры могут сделать прогулки менее комфортными для собак. Особенно чувствительны к холоду короткошёрстные и мелкие породы, щенки, пожилые питомцы и животные с ослабленным здоровьем.
Подмосковные ветеринары дали рекомендации, которые помогут позаботиться о собаках в холодное время года.
«Прежде всего, важно правильно подобрать одежду по размеру и погоде. Для некоторых собак пригодится и защитная обувь, которая убережёт лапы от холода. В сильные морозы ветеринары рекомендуют сокращать продолжительность прогулок, но при этом поддерживать активность питомца с помощью игр и движения. По возвращении домой нужно очистить и осмотреть лапы», – привели рекомендации ветеринаров в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.Во время прогулки важно следить за поведением питомца. Если он дрожит, поджимает лапы, отказывается идти, пытается спрятаться или просится на руки, это говорит о том, что ему холодно.
«Стоит обращать внимание и на состояние кожи. Покраснение, побледнение или отёчность могут быть признаками холодового повреждения. Не стоит продолжать прогулку, если собака испытывает дискомфорт. В холодную погоду лучше выходить на улицу ненадолго, уделяя особое внимание самым уязвимым участкам тела питомца – лапам, ушам, хвосту и животу», – отметили в министерстве.Если после возвращения домой у собаки сохраняются признаки недомогания, нужно обратиться к ветеринарному врачу. В Московской области работают более 80 государственных ветеринарных клиник. Адреса доступны на портале «Мой АПК». Записаться на приём можно на региональном портале госуслуг.
Найти ближайшую к дому государственную ветклинику также поможет Единый контакт-центр ветеринарии, доступный по телефону +7 (495) 668-01-25.